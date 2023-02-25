Chuangyi Lin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chuangyi Lin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chuangyi Lin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chuangyi Lin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chuangyi Lin 28 Ocak 1993 tarihinde Shantou şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 林创益 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chuangyi Lin Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Chuangyi Lin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cangzhou Mighty Lions futbol takımında oynamaktadır. Cangzhou Mighty Lions takımına 31 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Chuangyi Lin'nin Cangzhou Mighty Lions ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Chuangyi Lin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chuangyi Lin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Chuangyi Lin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chuangyi Lin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ocak 2013 yılında SH East Asia

31 Mart 2021 yılında CZ Mighty Lions

Chuangyi Lin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chuangyi Lin şuan Cangzhou Mighty Lions takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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