Chuca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chuca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chuca adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chuca Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chuca 10 Haziran 1997 tarihinde Jacarilla şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Víctor Moya Martínez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chuca Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Chuca, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Miedz Legnica futbol takımında oynamaktadır. Miedz Legnica takımına 27 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Chuca'nin Miedz Legnica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Chuca Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chuca isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Chuca Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chuca futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında FC Villarreal C

1 Temmuz 2017 yılında Villarreal CF B

23 Temmuz 2018 yılında Elche CF

23 Ocak 2019 yılında Villarreal CF B

31 Temmuz 2019 yılında Wisla Krakow

27 Ağustos 2021 yılında Miedz Legnica

Chuca Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chuca şuan Miedz Legnica takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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