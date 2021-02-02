Chucky metroda dehşet saçtı! İşin aslı sonradan ortaya çıktı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York kentinde Chucky kostümü giyen bir kişi, metroda ortalığı birbirine kattı. Kadınlara yapılan tacize karşı farkındalık oluşturmak amacıyla sosyal deney için yaşanan bu kurguda diğer yolcuların tepkisi ise kameralara saniye saniye böyle kaydedildi.