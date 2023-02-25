Chugui Ye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chugui Ye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chugui Ye adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chugui Ye Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chugui Ye 8 Eylül 1994 tarihinde Meixian, Meizhou, Guangdong şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 叶楚贵 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chugui Ye Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Chugui Ye, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guangzhou City futbol takımında oynamaktadır. Guangzhou City takımına 1 Ocak 2015 tarihinde katılmıştır. Chugui Ye'nin Guangzhou City ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Chugui Ye Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chugui Ye isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

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Chugui Ye Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chugui Ye futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında GZ R&F

24 Şubat 2018 yılında SZ FC

31 Aralık 2018 yılında GZ R&F

Chugui Ye Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chugui Ye şuan Guangzhou City takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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