Chukwuma Udoma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chukwuma Udoma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chukwuma Udoma adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chukwuma Udoma Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chukwuma Udoma 14 Kasım 1998 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chukwuma Udoma Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini D&B SPORTS yapmaktadır. Chukwuma Udoma, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Oriku futbol takımında oynamaktadır. KF Oriku takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Chukwuma Udoma'nin KF Oriku ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Chukwuma Udoma Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chukwuma Udoma isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Chukwuma Udoma Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chukwuma Udoma futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Şubat 2022 yılında Pelister Bitola

1 Temmuz 2022 yılında KF Oriku

Chukwuma Udoma Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chukwuma Udoma şuan KF Oriku takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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