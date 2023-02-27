Chul Hong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chul Hong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Chul Hong kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Chul Hong ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Chul Hong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chul Hong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Chul Hong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chul Hong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chul Hong adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chul Hong Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chul Hong 17 Eylül 1990 tarihinde Hwaseong, Gyeonggi şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 홍철 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chul Hong Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ARES & SPORTSHAUS yapmaktadır. Chul Hong, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Daegu FC futbol takımında oynamaktadır. Daegu FC takımına 3 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Chul Hong'nin Daegu FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Chul Hong Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/hongchul33/

Chul Hong Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chul Hong isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Chul Hong Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chul Hong futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Seongnam FC U18

1 Ocak 2009 yılında Dankook Univ

1 Ocak 2010 yılında Seongnam Ilhwa

1 Ocak 2013 yılında Suwon Bluewings

6 Aralık 2016 yılında Sangju Sangmu

4 Eylül 2018 yılında Suwon Bluewings

1 Temmuz 2020 yılında Ulsan Hyundai

3 Ocak 2022 yılında Daegu FC

Chul Hong kimdir

Chul Hong Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chul Hong şuan Daegu FC takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Seongnam FC U15 (풍생중학교, 2003-2005),
Seongnam FC U18 (풍생고등학교, 2006-2008),
Dankook University (단국대학교, 2009)

Chul Hong Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Kore takımında 14 numaralı formasıyla 9 Şubat 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 47 maçta 1 gol atmıştır.

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Chul Hong nereli

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