Chul Soon Choi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chul Soon Choi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Chul Soon Choi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Chul Soon Choi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Chul Soon Choi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chul Soon Choi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Chul Soon Choi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chul Soon Choi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chul Soon Choi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chul Soon Choi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chul Soon Choi 8 Şubat 1987 tarihinde Seoul şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 최철순 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chul Soon Choi Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Twobeone Entertainment yapmaktadır. Chul Soon Choi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeonbuk Hyundai Motors futbol takımında oynamaktadır. Jeonbuk Hyundai Motors takımına 1 Ocak 2006 tarihinde katılmıştır. Chul Soon Choi'nin Jeonbuk Hyundai Motors ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Chul Soon Choi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/no25ccs/

Chul Soon Choi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chul Soon Choi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Chul Soon Choi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chul Soon Choi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 1999 yılında Boin HighSchool

1 Ocak 2002 yılında ChungBuk Uni

1 Ocak 2006 yılında Jeonbuk Hyundai

2 Temmuz 2012 yılında Sangju Sangmu

1 Nisan 2014 yılında Jeonbuk Hyundai

Chul Soon Choi kimdir

Chul Soon Choi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chul Soon Choi şuan Jeonbuk Hyundai Motors takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Seil Middle School (세일중학교, 1996-1998),
Boin High School (보인정산고등학교, 1999-2001),
ChungBuk National University (충북대학교, 2002-2005)

Chul Soon Choi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Kore takımında 25 numaralı formasıyla 9 Ocak 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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Chul Soon Choi nereli

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