Chumi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chumi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Chumi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Chumi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Chumi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chumi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Chumi

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chumi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chumi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chumi 2 Mart 1999 tarihinde Laracha şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Juan Brandáriz Movilla şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chumi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bahía Internacional yapmaktadır. Chumi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UD Almería futbol takımında oynamaktadır. UD Almería takımına 10 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Chumi'nin UD Almería ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Chumi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/movijuan/

Chumiboyu ve yaşı kaç

Chumi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Chumi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Chumi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chumi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Barça U18

1 Temmuz 2015 yılında Barça U19

1 Temmuz 2018 yılında Barcelona B

10 Eylül 2020 yılında UD Almería

Chumi kimdir

Chumi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chumi şuan UD Almería takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Laracha, Montañeros

Chumi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İspanya U17 takımında 4 numaralı formasıyla 27 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Chumi nereli

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