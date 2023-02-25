Chun Lok Tan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chun Lok Tan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chun Lok Tan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chun Lok Tan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chun Lok Tan 15 Ocak 1996 tarihinde Tuen Mun, New Territories şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Hong Kong uyrukludur.Gerçek adı da 陳俊樂 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chun Lok Tan Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guangzhou City futbol takımında oynamaktadır. Guangzhou City takımına 13 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Chun Lok Tan'nin Guangzhou City ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Chun Lok Tan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/chunloktan/

Chun Lok Tan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chun Lok Tan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Chun Lok Tan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chun Lok Tan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Brooke House FA

5 Aralık 2009 yılında Peterb. Youth

1 Temmuz 2011 yılında Northampton U18

16 Temmuz 2013 yılında Yokohama FC Hong

9 Temmuz 2015 yılında Pegasus

18 Temmuz 2016 yılında Tai Po

13 Temmuz 2018 yılında GZ R&F

16 Temmuz 2018 yılında R&F

1 Temmuz 2019 yılında GZ R&F

Chun Lok Tan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chun Lok Tan şuan Guangzhou City takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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