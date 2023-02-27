Chung Yong Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chung Yong Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Chung Yong Lee kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Chung Yong Lee ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Chung Yong Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chung Yong Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Chung Yong Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chung Yong Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chung Yong Lee adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chung Yong Lee Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chung Yong Lee 2 Temmuz 1988 tarihinde Seoul şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 이청용 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chung Yong Lee Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ML-Players yapmaktadır. Chung Yong Lee, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ulsan Hyundai futbol takımında oynamaktadır. Ulsan Hyundai takımına 3 Mart 2020 tarihinde katılmıştır. Chung Yong Lee'nin Ulsan Hyundai ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Chung Yong Lee Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chung Yong Lee isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 7.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Chung Yong Lee Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chung Yong Lee futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2004 yılında FC Seoul

14 Ağustos 2009 yılında Bolton

2 Şubat 2015 yılında Crystal Palace

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

6 Eylül 2018 yılında Bochum

3 Mart 2020 yılında Ulsan Hyundai

Chung Yong Lee kimdir

Chung Yong Lee Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chung Yong Lee şuan Ulsan Hyundai takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Seoul Changdong Elementary School (서울창동초등학교, -2000),
Dobong Middle School (도봉중학교, 2001-2003)

Chung Yong Lee Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Kore takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 89 maçta 9 gol atmıştır.

Güney Kore U20 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 1 gol atmıştır.

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Chung Yong Lee nereli

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