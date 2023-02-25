Chunjie Gong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chunjie Gong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chunjie Gong adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chunjie Gong Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chunjie Gong 2 Ağustos 1998 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 龚纯洁 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chunjie Gong Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kunshan FC futbol takımında oynamaktadır. Kunshan FC takımına 28 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Chunjie Gong'nin Kunshan FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Chunjie Gong Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chunjie Gong isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Chunjie Gong Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chunjie Gong futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Temmuz 2018 yılında KS FC

31 Aralık 2018 yılında SH Port Res.

26 Şubat 2019 yılında KS FC

31 Aralık 2019 yılında SH Port Res.

28 Şubat 2020 yılında KS FC

Chunjie Gong Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chunjie Gong şuan Kunshan FC takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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