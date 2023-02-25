Chunxin Chen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chunxin Chen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chunxin Chen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chunxin Chen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chunxin Chen 25 Aralık 1997 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 陈纯新 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chunxin Chen Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Chunxin Chen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shanghai Port futbol takımında oynamaktadır. Shanghai Port takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Chunxin Chen'nin Shanghai Port ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Chunxin Chen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chunxin Chen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Chunxin Chen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chunxin Chen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında SH SIPG

Chunxin Chen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chunxin Chen şuan Shanghai Port takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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