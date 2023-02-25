Chunyu Dong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chunyu Dong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chunyu Dong adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chunyu Dong Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chunyu Dong 25 Mart 1991 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 董春雨 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chunyu Dong Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shenzhen FC futbol takımında oynamaktadır. Shenzhen FC takımına 18 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Chunyu Dong'nin Shenzhen FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Chunyu Dong Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chunyu Dong isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Chunyu Dong Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chunyu Dong futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında GZ Evergrande

21 Ocak 2013 yılında SY Shenbei

30 Haziran 2014 yılında GZ Evergrande

15 Temmuz 2015 yılında GuaZ FC Res.

7 Şubat 2017 yılında BJ Enterprises

24 Ocak 2019 yılında WH Zall

18 Nisan 2022 yılında SZ FC

Chunyu Dong Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chunyu Dong şuan Shenzhen FC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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