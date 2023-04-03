Chupete kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chupete Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chupete adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Chupete Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Chupete 24 Ağustos 2004 tarihinde Córdoba şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Ruiz Rubio şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Chupete Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MRH Football Agency yapmaktadır. Chupete, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Atlético Malagueño futbol takımında oynamaktadır. Atlético Malagueño takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Chupete'nin Atlético Malagueño ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Chupete Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Chupete futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2016 yılında Sevilla FC Alty
1 Temmuz 2018 yılında Altair U16
1 Temmuz 2019 yılında Sevilla U16
1 Eylül 2020 yılında Séneca U19
1 Temmuz 2021 yılında San Félix U19
1 Temmuz 2022 yılında A. Malagueño
Chupete Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Chupete şuan Atlético Malagueño takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Séneca C.F. (2013-2016)
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.