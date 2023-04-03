Chupete kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chupete Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Chupete kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Chupete ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.