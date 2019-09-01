Ci Group Buca-Çankaya Futbol Kulübü: 4-2

STAT: Yeni Buca

HAKEMLER: Reşit Yorgancılar (xx), Kurtuluş Aslan (xx), Cihad Buyurgan (xx)

Cİ GROUP BUCA: Ceyhun (xx) - Fuchs (xxx), Ahmet (xx), Gökhan Köseoğlu (xxx), Erhan (xx), Nihat (xxx), Mustafa (xxx) (Dk. 90 Tayfur), Cafercan (xx), Bertuğ (xxx) (Dk. 86 Enes x), Gökhan Erdöl (xxx), Berke (xx) (Dk. 76 Asım)

ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ: Burak (xx) - Mutlu (x), Veli (xx), Ahmet Şahbaz (x) (Dk. 46 Mert x), Deniz (xx), Mustafa (x) (Dk. 46 Ahmet Eren x), Salih (x), Mehmet (xx) (Dk. 69 Yeldar x), Tolga (xx), Caner (xx), Canberk (x)

GOLLER: Dk. 5, Dk. 35 (P) ve Dk. 38 Gökhan Erdöl, Dk. 88 Enes (Ci Group Buca) - Dk. 24 Caner (P), Dk. 76 Ahmet Eren (Çankaya)

SARI KARTLAR: Fuchs (Buca), Burak, Mutlu (Çankaya)

TFF 3'üncü Lig 1'inc Grup'ta Tire 1922 Spor'un yarışmacı haklarını alan Ci Gruop Buca sezonun ilk maçında sahasında Çankaya Futbol Kulübü'nü 4-2 yenerek maratona galibiyetle başladı. Maça hızlı başlayan sarı-lacivertliler 5'inci dakikada Gökhan Erdöl ile perdeyi açtı. Konuk takım 24'üncü dakikada Caner'in penaltısıyla skoru dengeledi. Bu kez 35'inci dakikada Gökhan Erdöl, Buca adına penaltıyı gole çevirdi: 2-1. Yıldızlaşan Gökhan 38'inci dakikada kendisinin ve takımının 3'üncü golüne imza attı. İzmir ekibi ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı. Maçın 76'ncı dakikasında Ahmet Eren, Çankaya FK'yı umutlandırsa da 88'de Enes attığı golle müsabakanın skorunu belirleyen isim oldu: 4-2.

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DHA