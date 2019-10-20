Ci Group Buca - Kızılcabölükspor: 1-0

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Play-Off yarışı veren Ci Group Buca, 9'uncu haftanın kapanış maçında konuk ettiği alt sıralardan kurtulma mücadelesindeki Kızılcabölükspor'u 1-0 mağlup etti. İzmir temsilcisi üst üste 2'nci galibiyetini alarak 16 puana ulaştı ve Play-Off yarışını sürdürdü. Kızılcabölük ekibi ise 9 puanda kaldı. Ci Group Buca'nın golünü 37'nci dakikada Cafercan kaydetti.

Kaynak: DHA