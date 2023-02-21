Cian Williams kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cian Williams Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cian Williams adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cian Williams Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cian Williams 11 Nisan 2003 tarihinde Caernarfon şehrinde doğmuştur. Galler uyrukludur.Gerçek adı da Cian Owain Williams şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cian Williams Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cardiff Metropolitan University futbol takımında oynamaktadır. Cardiff Metropolitan University takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Cian Williams'nin Cardiff Metropolitan University ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cian Williams Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/cianwilliams16

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Cian Williams Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cian Williams isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Cian Williams Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cian Williams futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ocak 2020 yılında Swansea U18

1 Temmuz 2021 yılında Swansea U21

15 Temmuz 2022 yılında Cardiff Met

Cian Williams Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cian Williams şuan Cardiff Metropolitan University takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Cian Williams Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Cae Glyn United,Bangor City,Wrexham FC

Galler U18 takımında 13 numaralı formasıyla 29 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Galler U17 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Galler U16 takımında 20 numaralı formasıyla 14 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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