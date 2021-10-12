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  3. CIA'nın gizli yazışmaları basına sızdı! Kayıtlarda 2 uzaylının öldüğü bilgisi yer alıyor!

CIA'nın gizli yazışmaları basına sızdı! Kayıtlarda 2 uzaylının öldüğü bilgisi yer alıyor!

Arjantin Donanması ile CIA arasındaki 1962 yılına ait kayıtlı yazışmalarda ufo kazası sonucu 2 uzaylının öldüğüne dair bilgiler yer dünya basınına sızdı. Söz konusu yazışmalar Albay Roberto Cesar Mullen ile Hava Olayları Ulusal Soruşturma Komitesi'nden Richard Hall arasında geçiyor.

CIA'nın gizli yazışmaları basına sızdı! Kayıtlarda 2 uzaylının öldüğü bilgisi yer alıyor!

Amerika Birleşik Devletleri'nin uzaylılarla ilgili yıllardır gizli çalışmalar yürüttüğü iddiaları gündemdeki yerini koruyor.

Dünya basını, CIA ile Arjantin Donanması arasında geçen bir takım konuşma belgelerini yayınladı.

2 UZAYLININ ÖLDÜĞÜ BİLGİSİ YER ALIYOR

Albay Roberto Cesar Mullen ile Hava Olayları Ulusal Soruşturma Komitesi'nden Richard Hall arasında geçen konuşmalarda, Arjantin'deki bir ufo kazasından bahsediliyor. Kazada 2 uzaylının öldüğü bilgisi dünya genelinde şaşkınlık yarattı.

CIA'nın gizli yazışmaları basına sızdı! Kayıtlarda 2 uzaylının öldüğü bilgisi yer alıyor!

UFO, ÜSSÜN YAKININA DÜŞTÜ İDDİASI

Arjantin'deki Amerikan üssünde bulunan askerlerin, gökten bir cismin üs yakınına düşmesine tanık olduğu yazışmalarda belirtiliyor. Bir ordu topçusu, bir öğrenci ve kontrol kulesindeki teğmenin hemen kaza bölgesine gittikleri söyleniyor.

CIA'nın gizli yazışmaları basına sızdı! Kayıtlarda 2 uzaylının öldüğü bilgisi yer alıyor!

2 CESET BULDULAR

Raporda, askerlerin 2 uzaylı cesedi ile karşılaştığı satırlar yer alıyor. Belgelerin resmi olup olmadığı ise henüz belli değil. Dünya basını, bunun bir spekülasyon olabileceğini de belirtiyor. Belgeler üzerinde yapılacak çalışmalarla gerçeğin ortaya çıkması sağlanacak.

CIA'nın gizli yazışmaları basına sızdı! Kayıtlarda 2 uzaylının öldüğü bilgisi yer alıyor!

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