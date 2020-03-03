Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde kayak keyfi

KARS (AA) - Türkiye'nin önemli kayak merkezleri arasında yer alan Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde kayakseverler, güneşli havada kayak ve snowboard yapmanın keyfini yaşadı.

Kar kalınlığının 110 santimetreye ulaştığı Cıbıltepe, mart ayının ilk günlerindeki güzel havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistlerle doldu. Aileleriyle pistlerde yoğunluk oluşturan kayak tutkunları, kayak ve snowboard yaparak gönüllerince eğlendi.

Hayriye Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmir'den bölgeye tatil için geldiğini söyledi.

Sarıkamış'ın çok güzel bir doğaya sahip olduğunu ifade eden Öztürk, "Ormanların içinde böyle 'beyaz periler ülkesi' gibi bir yerdeyiz. Baharda güneşin altında, kar ve yeşil, her şey çok güzel. Ağaçların içinden gidiyorsunuz, görsel bir şölen var. Hem kayak hem de görsellik açısından harika zaman geçiriyoruz." diye konuştu.

Kayak eğitmeni Serdar Üstündağ da turistlerin güzel havada kayak yapma fırsatı bulduğunu belirterek, öğrencilerine kayak eğitim verdiğini anlattı.

İstanbul'dan gelen turistlerden Sevinç Yener de Sarıkamış'ı ilk defa ziyaret ettiğini ve çok beğendiğini aktardı.

Kaynak: AA