UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında Galatasaray sahasında Fransız temsilcisi Marsilya ile karşı karşıya geldi. Galatasaray'ın oyuncusu Cicaldau maçta talihsiz bir an yaşadı. Peki Cicaldau sakatlık mı yaşadı? | Alexandru Cicaldau son durumu nasıl? İşte ayrıntılar...

CİCALDAU SAKATLIK MI YAŞADI?

Cicaldau, Galatasaray Marsilya maçının 50. dakikasında kendisini yere bıraktı. Yıldız futbolcunun yerine Morutan oyuna dahil oldu.

ALEXANDRU CİCALDAU SON DURUMU NASIL?

24 yaşındaki Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau, sağlık durumu, çekilecek MR'ın ardından belli olacak.

ALEXANDRU CİCALDAU KİMDİR?

Alexandru Cicaldau, 8 Temmuz 1997'de Köstence'de dünyaya geldi. Rumen furbolcu Cicaldau, orta saha mevkisinde oynamaktadır. Rumen millî futbolcu, Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giymektedir.

Cicâldău, profesyonel futbol kariyerine Gheorghe Hagi Futbol Akademisi'nde başladı.

ALTYAPI KARİYERİ

2004-2009 Marcon Star Medgidia

2009-2015 Gheorghe Hagi Futbol Akademisi

PROFESYONEL KARİYERİ

2016-2018 Farul Constanța

2018-2021 Universitatea Craiova

2021– Galatasaray

GALATASARAY

Cicâldău, 24 Temmuz 2021 tarihinde Galatasaray'la 5 yıllık sözleşme imzaladı. 16 Ağustos'ta Galatasaray formasıyla çıktığı ilk Süper Lig maçında gol atmayı başardı.