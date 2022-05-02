Çiçeği burnunda Hadise'den bayram pozu! Bakan bir daha baktı! Ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Ünlü şarkıcının güzelliği adeta büyüledi.

1 7 Ünlü şarkıcı Hadise, adından söz ettirmeye devam ediyor.