  1. FOTO GALERİ
  2. MAGAZİN
  3. Çiçeği burnunda Hadise'den bayram pozu! Bakan bir daha baktı!

Çiçeği burnunda Hadise'den bayram pozu! Bakan bir daha baktı!

Ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Ünlü şarkıcının güzelliği adeta büyüledi.

Çiçeği burnunda Hadise'den bayram pozu! Bakan bir daha baktı! 117

Ünlü şarkıcı Hadise, adından söz ettirmeye devam ediyor.