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  3. Çiçeği burnunda Hadise'den mest eden balayı videosu! "Kendi şarkısıyla reels videosu atmayan da ne bileyim"

Çiçeği burnunda Hadise'den mest eden balayı videosu! "Kendi şarkısıyla reels videosu atmayan da ne bileyim"

Ünlü şarkıcı Hadise, balayında çekindiği videoları sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü şarkıcının paylaşımı sosyal medyayı salladı.

Çiçeği burnunda Hadise'den mest eden balayı videosu! "Kendi şarkısıyla reels videosu atmayan da ne bileyim" 117

Ünlü şarkıcı Hadise, adından söz ettirmeye devam ediyor.