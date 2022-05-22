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  3. Çiçeği burnunda Seda Sayan ve eşinden sıcak pozlar! Çağlar Ökten öpmelere doyamadı! "Ortalık alev aldı"

Çiçeği burnunda Seda Sayan ve eşinden sıcak pozlar! Çağlar Ökten öpmelere doyamadı! "Ortalık alev aldı"

Çiçeği burnunda Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten'in samimi görüntüleri ortaya çıktı. Çağlar Ökten eşi Seda Sayan'ı adeta öpmelere doyamadı.

Çiçeği burnunda Seda Sayan ve eşinden sıcak pozlar! Çağlar Ökten öpmelere doyamadı! "Ortalık alev aldı" 117

Ünlü şarkıcı Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten gündem olmaya devam ediyor.