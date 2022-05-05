  1. FOTO GALERİ
  2. MAGAZİN
  3. Çiçeği burnunda Seda Sayan'dan aşk pozları! "Gören ilk aşkı zanneder!"

Çiçeği burnunda Seda Sayan'dan aşk pozları! "Gören ilk aşkı zanneder!"

Seda Sayan eşi Çağlar Ökten ile birlikte çekindiği fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafı görenler Sayan'ın ilk aşık olduğu adam zanneder deyip tepkisini gösterdi.

Çiçeği burnunda Seda Sayan'dan aşk pozları! "Gören ilk aşkı zanneder!" 117

7. kez evlenen Seda Sayan, adından söz ettirmeye devam ediyor.