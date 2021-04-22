Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama 22 Nisan 2021 PerşembeAK Parti Sözcüsü Çelik'ten ABD'ye tepki: Müttefik ilişkilerimize yakışmaz!MHP lideri Bahçeli'den 23 Nisan paylaşımı!Thodex kurucusu Fatih Faruk Özer'in eski sevgilisinden sözler!Camdaki Kız 3. bölüm canlı izle| Camdaki Kız son bölüm Kanal D canlı izleMucize Doktor 59. bölüm canlı izle|Mucize Doktor son bölüm Fox TV canlı izleAlev Alev 24. bölüm canlı izle| Alev Alev son bölüm Show TV canlı izleUzmanından uyarı geldi! Sindirim sistemini sağlıklı tutmak için bu 5 kural şartMardin’de üstyapı çalışmalarına başlandıKoronavirüs birincisi Çanakkale’de korkutan görüntüler! Kimse tedbir almadı...
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Çiçek açan kiraz bahçeleri fotoğrafçıların ilgi odağı oldu

Çiçek açan kiraz bahçeleri fotoğrafçıların ilgi odağı oldu

Batman'ın Gercüş ilçesinde kiraz bahçeleri çiçek açtı. Her tarafın beyaza bürünerek gelinliği andırdığı bölge ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Çiçek açan kiraz bahçeleri fotoğrafçıların ilgi odağı oldu

Yeşil ve beyazın birleşmesiyle doğal bir stüdyoya dönüşen ve görenleri kendine hayran bırakan bahçeler, yöre halkının yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin de akınına uğruyor. Kiraz ağacı bahçesine gelen vatandaşlar, beyaza bürünen ağaçların önünde fotoğraf çektiriyor.

Bölge halkından Süleyman Yıldırım güzel havaları fırsat bilip kiraz bahçelerinin yolunu tuttuklarını söyledi. Yıldırım, "Buradan geçerken kiraz ağaçlarını gördük, fotoğraf çekmek istedik. Çok güzel bir manzara var burada kiraz ağaçların çiçekleri bir gelinliği andırıyor" dedi. Vatandaşlardan İhsan Öner ise, "Arkadaşla yoldan geçerken bu görüntüye denk geldik ve biraz dinlenip bu güzel manzara önünde fotoğraf çektirelim dedik" diye konuştu.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Çiçek açan kiraz bahçeleri fotoğrafçıların ilgi odağı oldu

Çiçek açan kiraz bahçeleri fotoğrafçıların ilgi odağı oldu

Çiçek açan kiraz bahçeleri fotoğrafçıların ilgi odağı oldu

Çiçek açan kiraz bahçeleri fotoğrafçıların ilgi odağı oldu

Çiçek açan kiraz bahçeleri fotoğrafçıların ilgi odağı oldu

Çiçek açan kiraz bahçeleri fotoğrafçıların ilgi odağı oldu

Çiçek açan kiraz bahçeleri fotoğrafçıların ilgi odağı oldu

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT