Çiçek Düzenleyicisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Çiçek Düzenleyicisi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Çiçek Düzenleyicisi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Çiçek Düzenleyicisi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Çiçek Düzenleyicisi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Çiçek Düzenleyicisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Çiçek Düzenleyicisi Maaşları

Çiçek Düzenleyicisi maaşı ortalama olarak aylık 10350_TL'dir. En düşük Çiçek Düzenleyicisi maaşı 9050_TL, En yüksek ise 11650_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çiçek Düzenleyicisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5223.13

Meslek Adı :

Çiçek Düzenleyicisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Yerlerde Çalışan Satış Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çiçekçilik organizasyonlarını yürütme, kesme, çiçek ve iç mekan çiçeklerinin bakımı, el ve masa düzenlemeleri, sepet-çelenk, sabit, hareketli, açık ve kapalı mekanların süslemelerini yapabilme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Çiçek Düzenleyicisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çiçeklerin niteliklerine göre bakımını yapmak,

b) Müşterinin istek ve ihtiyaçlarını saptamak,

c) Müşteri istek ve ihtiyaçları doğrultusunda buket, aranjman, sepet/çelenk, açık/kapalı mekan süslemesi, hareketli mekan süslemesi, tabut süslemesi, anıt/katafalk süslemesi vb. yapmak,

d) Vitrin hazırlığı yapmak,

e) Çiçekçilik organizasyonu yapmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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