Çiçek satıcısı - seyyar Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Çiçek satıcısı - seyyar maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Çiçek satıcısı - seyyar pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Çiçek satıcısı - seyyar nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Çiçek satıcısı - seyyar olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Çiçek satıcısı - seyyar Maaşı Ne Kadar? 2022 Çiçek satıcısı - seyyar Maaşları

Çiçek satıcısı - seyyar maaşı ortalama olarak aylık 10050_TL'dir. En düşük Çiçek satıcısı - seyyar maaşı 8750_TL, En yüksek ise 11350_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çiçek satıcısı - seyyar iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9520.09

Meslek Adı :

Çiçek Satıcısı - Seyyar

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Cadde/sokak Ve İlgili Satış Ve Hizmet Çalışanları

Meslek Grubu :

Sokak Satıcıları (Gıda Hariç)

Meslek Birim Grubu :

Sokak Satıcıları (Gıda Hariç)

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Çiçek satıcısı - seyyar, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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