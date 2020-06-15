Her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan Babalar Günü için vatandaşlar hediye seçimlerine şimdiden başladı. Çiçek sepetinin babalar gününe özel hediyelerini merak edenler ise Çiçek sepeti babalar günü hediyesi | Babalar günü özel hediyesi çiçek sepeti başlığı ile bu konuyu internettte çokça aratmaya başladı. Biz de bu konuyla ilgili gerekli bilgileri ve daha fazlasını haberimizde yer verdik. İşte tüm ayrıntılar...

ÇİÇEK SEPETİ HAKKINDA

Ciceksepeti.com (Çiçek Sepeti), online çiçek, hediye ve gurme hediye gönderimi hizmeti veren şirkettir.

2006 yılında Emre Aydın tarafından kurulmuştur. Türkiye'nin tüm şehirlerine çiçek siparişi verilebilen bir sitedir. Sitede aynı zamanda gurme ürünleri, takı, meyve sepeti ve hediyelik eşya satışı yapılmaktadır. İstanbul merkez ofisinde 370 kişi çalışmaktadır.

Amazon.com 2011 yılında şirketin azınlık hissedarı oldu. 2012 senesinde 444çiçek.com'u, 2013 senesinde Cicek.com'u satın alan şirket, 2014 senesinde de Bonnyfood şirketini satın almıştır. Ciceksepeti'nin çiçek ve hediye sektörü dışındaki ilk girişimi olan Mizu ise 2012 senesinde açılmıştır. 2014 yılında, online yemek siparişi hizmeti veren bolbol.com açılmıştır. Bolbol'da yalnızca İstanbul içerisinde binlerce restoranla anlaşmalı olarak yemek siparişi hizmeti veriliyor ve hızlı teslimat olarak Starbucks ve New Frank's Original Hot Dog gibi özel restoranlara hizmet sunuyor.

İŞ MODELİ

Çiçek Sepeti'nin iş modeli, dünyada benzer işi yapan şirketlere göre farklılık göstermektedir. Amerika'da Interflora, Almanya'da Blume 2000 sipariş edilen çiçekleri bir kargo kutusu içerisinde ve bir lojistik firması aracılığıyla müşterilerine gönderirken, Çiçek Sepeti Türkiye'deki lokal çiçekçilerle web ve mobil sistemleri sağlayarak onlarla entegre olarak çalışır. Çiçek Sepeti'nin tedarik ettiği vazo, kurdele ve tüm aksesuarlar, Çiçek Sepeti'nin lojistiğiyle Türkiye'deki çiçekçilere ulaştırılmakta ve müşteriye giden ürünlerin standard olması sağlanır. Çiçek siparişlerinde 1-800-Flowers ve Blume 2000'in kullandığı gibi kargo firmaları kullanılmadığı için, aynı gün teslimat mümkündür.

ÇİÇEK SEPETİ ALDIĞI ÖDÜLLER

Ciceksepeti.com, Ocak 2011'de Endeavor Türkiye tarafından ülke adayı olarak seçilmiştir. 27 Mayıs 2011'de ise sitenin CEO'su Emre Aydın, Londra'da Endeavor Girişimcisi seçilmiştir.

ÇİÇEK SEPETİ VİZYON VE MİSYONU

Temel Değerler

- Müşteri Odaklılık

- Yeniliklerde Öncü Olmak

- Sürekli İnovasyon

- Sunulan Ürün Kalitesiyle Farklılaşmak

- İş Ahlakı ve Dürüst Çalışma İlkelerinden Ödün Vermemek

- İyi bir Ekip Olmak ve Tutkuyla Başarıya Ulaşmak

MİSYON

Dünyanın her yerindeki müşterilere mutluluk götürmek.

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