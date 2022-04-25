Çiçek Yetiştirme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Çiçek Yetiştirme İşçisi görev tanımı nedir, Çiçek Yetiştirme İşçisi ne iş yapar, Çiçek Yetiştirme İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Çiçek Yetiştirme İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Çiçek Yetiştirme İşçisi Tanımı;

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Çiçek Yetiştirme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Çiçek Yetiştirme İşçisi Maaşları

Çiçek Yetiştirme İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Çiçek Yetiştirme İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çiçek Yetiştirme İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6113.08

Meslek Adı :

Çiçek Yetiştirme İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Bahçıvanlar, Bahçe Bitkileri Ve Fidan Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kendi başına ve belirli bir süre içinde, çiçeklerin dikme, sulama, budama ve gübreleme işlerini yaparak satışa hazır hale getirme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Çiçek Yetiştirme İşçisi , işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Çiçekleri ekim ve dikime hazırlamak,

b) Çiçek dikimi için toprağı dikime hazırlamak,

b) Tohumdan fide yetiştirmek,

c) Çelikten fide/fidan yetiştirmek,

d) Aşılama yöntemi ile fidan yetiştirmek,

e) Ayırma yöntemi ile fide yetiştirmek,

f) Daldırma yöntemi ile fide yetiştirmek,

g) Dikim yapmak,

h) Çevre koşullarını düzenlemek,

i) Serayı havalandırmak,

j) Sulama,gübreleme, çapalama ve ilaçlama yapmak,

k) Yabani otları temizlemek,

l) Uç ve pinç almak,

m) Budama yapmak,

n) Bitkilerin arasına ip çekmek,

o) Sağlıksız bitkileri imha etmek,

p) Saksı değiştirmek,

r) Hasat yapmak,

s) Bitkileri ambalajlamak/kolilemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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