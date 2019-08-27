Çiçekçideki kavgada 1 kişiyi tabanca ile yaralayan şahıs tutuklandı
Samsun'un Bafra ilçesinde çiçekçide çıkan tartışmada 1 kişiyi silahla yaralayan şahıs tutuklandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde çiçekçide çıkan tartışmada 1 kişiyi silahla yaralayan şahıs tutuklandı.
5 gün önce Ağıllar yolu üzerindeki bir çiçekçide çıkan tartışma sonucunda aynı iş yerinde çalıştığı arkadaşı Hami Ocak'ı (24)
tabancayla ateş ederek kolundan yaralayan Günay A. (25), bugün çıkarıldığı Bafra Adliyesinde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi
Kaynak: İHA
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