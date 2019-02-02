Çiçekçiden hırsızlık güvenlik kamerasında

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir çiçekçide meydana gelen hırsızlık olayı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İlçeye bağlı Kemalpaşa Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarındaki çiçekçinin sahibi, sabah iş yerine geldiğinde kapıyı açık buldu.

Dükkanın da dağınık olduğunu fark eden iş yeri sahibi, güvenlik kamerası görüntülerini izledi ve gece saatlerinde dükkana hırsız girdiğini gördü.

Durumun polise bildirimesi üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde ise çiçekçiye giren hırsızın çekmeceleri karıştırdığı görülüyor.



İş yerindeki laptopu alarak kaçan şüphelinin, hırsızlık anındaki rahat tavırları da görüntülere yansıyor.

Kaynak: AA