İSTANBUL (AA) - EDA TOPCU - Koronavirüs sürecine denk gelmesi nedeniyle bu sene çoğunlukla uzaktan kutlanacak Anneler Günü için en fazla yoğunluk yaşayan sektörlerden, çiçekçilik sektöründe hareketlilik sürüyor. Tüketicilerin mağduriyet yaşamaması için yoğun şekilde çalışan şirketlerden bazıları, çiçek alacak sevdiği olmayan tüketicilerin hassasiyetini göz önünde bulundurarak Duyarlı Pazarlama Hareketi'ni başlattı, bu hassasiyet tüketicilerden alkış aldı.



Bu sene pandemi sürecine denk gelen Anneler Günü'nde tüketiciler, uygulanan önlemler çerçevesinde yüz yüze iletişimin kısıtlı olması nedeniyle hediyelerini internetten göndermeyi tercih etti.



Çoğu özel günde ilk tercihlerden biri olan çiçekler anneleri sevindirmek üzere yola çıktı. Bu sene siparişlerin çok büyük kısmını online üzerinden alan sektör temsilcileri, gelecek talebi öngörerek, hazırlıklarını çoktan tamamladı.

Türkiye Çiçekçiler Birliği (TÇB) Çiçek Filosu Başkanı İsmail Başaran yaptığı açıklamada, Anneler Günü'nde tüketiciler için en önemli hediyelerden birinin çiçek olduğunu belirterek, talebin de bu yönde şekillendiğini söyledi.

Tüketicilerin, perakende ve çevrim içi pazarda bu tip özel günlerdeki ortalama sepet tutarının 80 TL ile 120 TL arasında olduğunu bildiren Başaran, şunları söyledi:

"Gönderim yapılacak bölgeye, bölgenin koşullarına göre sepet ortalamaları farklılıklar göstermektedir. Bu durum tamamen kişilerin bütçelerine göre değişebiliyor. Bu sene de orkide ve rengarenk kır çiçekleri annelerimiz için en çok seçilen ürünlerden. Ayrıca menekşeler, pembe ve tonlarındaki güller ile lilyumlar da her dönemin en çok tercih edilen ürünleri olmaktadır. Annelere özel aranjman türü ve özel hediyelerle hazırlanmış konsept çiçekler de tercih ediliyor.

Bu sene pandemi etkisiyle alışveriş seçimleri daha çok çevrim içi pazarda gerçekleşmekle birlikte, pandemi sürecinin annelerimizle görüşme fırsatını engellemesi de elden bir buket çiçek verilmesinden ziyade bir demet çiçek gönderilmesi değişikliğini gözle görülür ölçüde arttırmıştır. İnsanlar bu sene daha çok internet üzerinden çiçek göndermeyi tercih ediyor. Pandemi süreci bu anlamda internet mağazalarında hareketlenmeye neden oldu ve olmaya da devam edecek."





- "Sektör kutlamaları 8 ve 10 Mayıs olmak üzere iki farklı tarihe taşımak zorunda kaldı"





Her sene mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü'nün bu seneki olağanüstü koşullardan dolayı kısmen sekteye uğradığını anımsatan Başaran, hafta sonlarında sokağa çıkış yasaklarının uygulanması, 65 yaş üzeri vatandaşların dışarı çıkma yasağının bulunması gibi nedenlerden dolayı, çiçekçilik sektörünün Anneler Günü kutlamalarını 8 ve 10 Mayıs olmak üzere iki farklı tarihe taşımak zorunda kaldığından bahsetti.

Başaran, bunun da seralarda üretilen ürünlerin tüketilmesini ve müşteri ile buluşturulmasını zorlaştırdığına dikkati çekerek, bu durumun, her yıl mutluluğa aracı olan çiçekçi esnafının ve çiçek üreticilerinin ekonomik zorluklar yaşamasına neden olduğunu aktardı.





- "Alışverişte evli ve çocuklu çiftler başı çekiyor"





Başaran, Anneler Günü alışverişinde evli ve çocuklu çiftlerin başı çektiğini dile getirdi.

Annesine, kayınvalidesine, eşine ve hatta çocuklarına hediye olarak buket gönderen binlerce müşteri olduğuna dikkati çeken Başaran, şu bilgileri verdi:

"Bu da erkeklerin tatlı bir telaş içerisinde olmasına neden oluyor. Büyük ya da küçük olması önemli değil bu tarz özel günlerde tek bir dal çiçek bile sevdiklerimizi mutlu etmeye yetiyor. Bizler de buna aracılık yapmaktan oldukça mutluyuz. Öpüp, kucaklayamadığımız annelerimiz için bugünlerde en güzel armağanın mis kokulu çiçekler olacağına inanıyoruz.



TÇB Çiçek Filosu ailesi olarak Anneler Günü için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. İnsanlardan ricamız, hem pandemi nedeniyle hem de o gün yaşanacak yoğunluk nedeniyle siparişlerini önceden vermeleridir. Bu sayede hediye çiçeklerin ulaştırılması konusunda sorun yaşanmayacaktır."









- "Parfüm, takı-aksesuar, elektronik, ev-yaşam, moda ve kişisel bakım kategorilerinde de artış gözlemliyoruz"





ÇiçekSepeti Ticari İşler Direktörü (CCO) Ceyhun Turan, sundukları 600 bini aşkın ürün seçenekleri dolayısıyla fiyat skalasının da oldukça geniş olduğunu aktardı.

Tüketicilerin hem zevklerine hem de bütçelerine uygun ürünü rahatlıkla bulabildiğine işaret eden Turan, sepet ortalamasının ise kategoriden kategoriye farklılık göstermekle beraber 50-150 TL arasında yoğunlaştığını söyledi.

Turan, bu sene Anneler Günü için en fazla talep gören ürünlere ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bu yıl ÇiçekSepeti'nin büyüyen yapısıyla birlikte çiçek ve yenilebilir çiçek kategorilerine ek olarak parfüm, takı-aksesuar, elektronik, ev-yaşam, moda ve kişisel bakım kategorilerinde de artış gözlemliyoruz. Her zaman olduğu gibi bu sene de kişiselleştirilmiş ürünler en fazla tercih edilen hediyelerin başında geliyor.

Ayrıca ütü, saç kurutma makinesi gibi elektronik ürünler, mutfak gereçleri, ev tekstili gibi ev yaşam ürünleri, kolye, çanta, ayakkabı gibi ürünler, kişisel bakım ürünleri ve parfüm anneler için en çok tercih edilen hediye seçenekleri arasında yer alıyor. Çiçek kategorisinde ise anneler için daha çok orkide, antoryum gibi saksı çiçekleri ile mevsim çiçekleri tercih ediliyor. Satın alınan çiçek çeşidi anlamında virüs öncesine göre herhangi bir değişiklik gözlemlemedik."





- "Tüketiciler, temel ihtiyaçları için olduğu gibi özel gün hediyeleri için de e-ticareti tercih ediyor"





Tüm dünyada yaşanan koronavirüs sürecinde alışveriş merkezlerinin, mağazaların kapalı olmasının hediye alışverişinde de alışkanlıkları değiştirdiğini belirten Turan, tüketicilerin temel ihtiyaçları için olduğu gibi özel gün hediyeleri için de e-ticareti tercih ettiğini anlattı.

Tüm özel günlerde olduğu gibi, Anneler Günü'ne de çok iyi hazırlandıklarını dile getiren Turan, "Bu yıl Anneler Günü'nü maalesef bazılarımız annelerimizden uzak geçirecek, her ne kadar uzak olsak da annelerimiz için bu günü, hatta tüm mayıs ayını özel ve anlamlı kılmayı amaçlıyoruz. Şu ana kadarki gidişat planlamamıza paralel olarak devam ediyor." ifadelerini kullandı.





- "Tüm markaları başlatmış olduğumuz Duyarlı Pazarlama Hareketi'ne katılmaya davet ediyoruz"





Anneler Günü ve Babalar Günü gibi özel günlerin, herkes için mutluluğu ifade eden, heyecanla kutlanan günler olmadığını, bu günlerde karşılaşılan hatırlatmaların bazıları için zor olduğunu dile getiren Turan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"ÇiçekSepeti olarak özel günlerin her bir tüketici için aynı duyguları ifade etmeyebileceğinin farkındalığı ile çok kısa bir süre önce Duyarlı Pazarlama Hareketi adını verdiğimiz yeni bir uygulamayı hayata geçirdik.

Hem ÇiçekSepeti hem de başta Meksika olmak üzere birçok ülkede faaliyet gösterdiğimiz Lolaflora markası çatısı altında başlattığımız bu hareketle, Anneler Günü ve Babalar Günü gibi özel günlerde mesaj, bildirim ya da e-posta almak istemeyen müşterilerimize iletişim tercihlerini belirleme olanağı sunuyoruz. Ayrıca tüm markaları başlatmış olduğumuz Duyarlı Pazarlama Hareketi'ne katılmaya davet ediyor, bu konudaki farkındalığı artırmayı hedefliyoruz."





Kaynak: AA