Cicinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cicinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cicinho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cicinho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cicinho 26 Aralık 1988 tarihinde Belém şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Aslen Bulgaristan,Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Neuciano de Jesus Gusmão şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cicinho Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini R13 Fussball yapmaktadır. Cicinho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esporte Clube Bahia futbol takımında oynamaktadır. Esporte Clube Bahia takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Cicinho'nin Esporte Clube Bahia ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Cicinho Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Cicinho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Cicinho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cicinho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Juventude

1 Ocak 2010 yılında Brasiliense FC

1 Ocak 2012 yılında Ponte Preta

1 Temmuz 2013 yılında Santos FC

1 Temmuz 2015 yılında Ludogorets

13 Ocak 2023 yılında EC Bahia

Cicinho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cicinho şuan Esporte Clube Bahia takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

Cicinho Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bulgaristan takımında 6 numaralı formasıyla 6 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.