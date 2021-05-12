Ciciş Esra Ersoy'dan güldüren paylaşım "Kadın asker olarak Kudüs'e gitmek istiyorum"

Sosyal medya fenomenlerinden olan Ciciş Kardeşler yaptıkları paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy, son olarak Instagram hesabından yaptığı Kudüs paylaşımı ile dikkat çekti. Kudüs'e asker olarak gitmek istediğini söyleyen Ersoy'a tepkiler çığ gibi büyüdü.

"İNSAN VURAMAM AMA SAVAŞI DURDURMAYA ÇALIŞACAĞIM"

İsrail polisinin Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesi ile başlayan gerginlik can kayıplarının meydana geldiği saldırılara dönüştü. Yaşanan olaylar ne yazık ki kimileri için reklam malzemesine dönüştü. Instagram hesabından paylaşım yapan Ersoy, "Kudüs'e kadın asker olarak gitmek istiyorum. Çok ciddiyim eğer Türkiye asker gönderecekse ben gönüllüyüm beni gönderin" dedi. Gelen eleştirilere dayanamayan Ersoy, bir fotoğrafını paylaşarak "İnsan vuramam ama savaşı durdurmaya çalışacağım" dedi.