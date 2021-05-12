2021 Bakü Devlet Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 4020104342021 Yakın Doğu Üniversitesi Spor Yöneticiliği (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 3005904392021 Yakın Doğu Üniversitesi Spor Yöneticiliği (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 3005904382021 Yakın Doğu Üniversitesi Rekreasyon (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 3005904362021 Yakın Doğu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 300590434Bu manzara görenlerin içini açıyor! "Sülüklü Göl" doğası ve yaban hayatıyla dikkati çekiyor2021 Yakın Doğu Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 3005904332021 Yakın Doğu Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 3005904312021 Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 3005122292021 Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 300512211
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Ciciş Esra Ersoy'dan güldüren paylaşım "Kadın asker olarak Kudüs'e gitmek istiyorum"

Ciciş Esra Ersoy'dan güldüren paylaşım "Kadın asker olarak Kudüs'e gitmek istiyorum"

Yayınladığı pozlarla ve yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Ciciş kardeşlerin Esra'sından güldüren bir paylaşım geldi. Eline silah alıp poz veren Ersoy, kadın asker olarak Kudüs'e gitmek istediğini söyledi. Ersoy'a "Reklamına bari kutsal mekanı karıştırmasaydın" yorumları yapıldı.

Ciciş Esra Ersoy'dan güldüren paylaşım "Kadın asker olarak Kudüs'e gitmek istiyorum"

Sosyal medya fenomenlerinden olan Ciciş Kardeşler yaptıkları paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor.  Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy, son olarak Instagram hesabından yaptığı Kudüs paylaşımı ile dikkat çekti. Kudüs'e asker olarak gitmek istediğini söyleyen Ersoy'a tepkiler çığ gibi büyüdü.

Ciciş Esra Ersoydan güldüren paylaşım Kadın asker olarak Kudüs'e gitmek istiyorum

"İNSAN VURAMAM AMA SAVAŞI DURDURMAYA ÇALIŞACAĞIM"

Ciciş Esra Ersoydan güldüren paylaşım Kadın asker olarak Kudüs'e gitmek istiyorum

İsrail polisinin Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesi ile başlayan gerginlik can kayıplarının meydana geldiği saldırılara dönüştü. Yaşanan olaylar ne yazık ki kimileri için reklam malzemesine dönüştü. Instagram hesabından paylaşım yapan Ersoy, "Kudüs'e kadın asker olarak gitmek istiyorum. Çok ciddiyim eğer Türkiye asker gönderecekse ben gönüllüyüm beni gönderin" dedi. Gelen eleştirilere dayanamayan Ersoy, bir fotoğrafını paylaşarak "İnsan vuramam ama savaşı durdurmaya çalışacağım" dedi.

Ciciş Esra Ersoydan güldüren paylaşım Kadın asker olarak Kudüs'e gitmek istiyorumCiciş Esra Ersoydan güldüren paylaşım Kadın asker olarak Kudüs'e gitmek istiyorum

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT