Cicişler'den Esra Ersoy erotik pozlarını satarak para kazanacak! Onlyfans açanlar kervanına katıldı! "Görmediğimiz yeri mi kaldı?" Cicişler lakabı ile kamuoyunda tanına Esra Ersoy erotik pozlarını Instagram'da paylaşmakla yetinmeyerek dünayayı kasıp kavuran Onlyfans'ta hesap açtı. Sosyal medya kullanıcıları ise Ersoy'un bu hamlesine, "Ne gerek vardı. Görmediğimiz yeri mi kaldı?" yorumunda bulundu.

1 13 Esra Ersoy, son dönemde dünyaca ünlü isimlerin de erotik pozlarını sattığı Onlyfans'a girme kararı aldı.