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Cidal ne demek, TDK'ya göre Cidal kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Cidal kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Cidal ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Cidal nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Cidal kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Cidal ne demek, TDK'ya göre Cidal kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Cidal ne demek? Cidal TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi cidal kelimesi. Peki cidal ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre cidal nedir, cidal kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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CİDAL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Cidal kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Cidal kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre cidal kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Savaş
- Ağız kavgası, çekişme

CİDAL CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Onun büyük vatanperver olması için açık ve müspet bir cidale razı olması şarttı.

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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