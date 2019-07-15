Cide’de şehit ve gazi aileleri 15 Temmuz yemeğinde buluştu

Kastamonu'nun Cide ilçesi Kaymakamı Muhsin Duran Kalkan, 15 Temmuz anma yemeğinde şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Cide Belediyesi Limaniçi Sosyal Tesislerinde, Cide Kaymakamlığı tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz anma yemeğine, Cide Belediye Başkan Vekili Özgür Bağ, Cumhuriyet Başsavcısı Çağatay Birbaş, Cumhuriyet Savcısı Çağla Boran, Hakime Kübra Cömert, Hakime Edanur Akgün, Cide Emniyet Müdürü Musa Zabun, Cide İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Çağatay Öztürk, Cide Milli Eğitim Müdürü Davut Çalışkan, Cide İlçe Müftüsü Ahmet Kocakoç, Cideli Şehit ve gazi yakınları katıldı.

15 Temmuz şehitleri anıldıktan sonra misafirlere seslenen Kaymakam Muhsin Duran Kalkan, "Bundan üç yıl önce 15 Temmuz gecesi milletimiz hain bir darbe girişimine maruz kaldık ve 251 şehidimiz ile yüzlerlerce gazimiz oldu. Coğrafyamız tarih boyunca maalesef bir çok devletin ve terör örgütlerinin saldırısı altında. Türk milleti olarak bütün bu saldırılardan günümüze kadar hep başarıyla çıktık ve bundan sonrada bu saldırılar devam edecektir. Başta Fetö terör örgütü olmak üzere Pkk, Deaş Kpc gibi örgütlerini hala saldırısı ile karşı karşıyayız. İnşallah bizler milli birlik ve beraberliğimiz koruduğumuz müddetçe bu tür saldırıları, şimdiye kadar olduğu gibi püskürteceğiz" dedi.

Yemeğin ardından 15 Temmuz ve şimdiye kadar ebediyete göç etmiş tüm şehitlerimiz için Kuran-ı Kerim okunarak, Cide Müftüsü Ahmet Kocakoç tarafından dua yapıldı.

Kaynak: İHA