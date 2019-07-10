Cide’de uyuşturucu operasyonunda 10 tutuklama

Kastamonu'nun Cide ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Cide Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ve Cide İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezinde ve köylerinde uyuşturucu ticareti yapan, uyuşturucu için yer temin eden ve aracılık eden suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. 9 ve 10 Temmuz tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 2'si kadın 13 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 202 adet uyuşturucu nitelikli hap, 36 gram esrar maddesi, 2 gram bonzai ve bol miktarda kenevir bitkisi ile 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 13 şüpheliden 10'u tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Suç örgütünden uyuşturucu madde satın alarak kullandığı tespit edilen birçok kişi hakkında da yasal işlem yapıldı.

Kaynak: İHA