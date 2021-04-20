Cide'de yüz yüze eğitime ara! Anaokulu karantinaya alındı Kastamonu’nun Cide ilçesinde anaokulunda görevli personelin testinin pozitif çıkması üzerine okul karantinaya alındı. Yüz yüze eğitime 10 iş günü ara verilirken, öğrencilerin bu süreçte uzaktan eğitim alacağı belirtildi.

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Kastamonu Cide'de Celal Ece Anaokulunda çalışan bir personelden PCR testi alındı. Sonucun pozitif çıkmasının ardından salgının yayılımını kontrol altında tutmak amacıyla 19 Nisan’dan itibaren yüz yüze eğitime ara verildi. Cide İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, öğrencilerin 10 iş günü uzaktan eğitim göreceğini duyurdu. Gülistan Başköy Eğitim Editörü kastamonuyüz yüze eğitimKarantinasalgın