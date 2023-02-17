Ciel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ciel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ciel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ciel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ciel 31 Mart 1982 tarihinde Caruaru şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Jociel Ferreira da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ciel Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MZ Esportes Group yapmaktadır. Ciel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ferroviário Atlético Clube (CE) futbol takımında oynamaktadır. Ferroviário Atlético Clube (CE) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ciel'nin Ferroviário Atlético Clube (CE) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ciel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ciel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ciel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ciel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Ceará SC

1 Ağu 2007 yılında Busan I'Park

1 Ocak 2008 yılında Kulüpsüz

1 Mayıs 2008 yılında Ceará SC

1 Ağu 2008 yılında Villa Rio

1 Eylül 2008 yılında Fluminense

1 Mart 2009 yılında Villa Rio

1 Nisan 2009 yılında América-RN

1 Mayıs 2009 yılında Villa Rio

1 Haziran 2009 yılında Ceará SC

30 Haziran 2009 yılında Villa Rio

1 Ağu 2009 yılında Paços Ferreira

1 Aralık 2009 yılında Villa Rio

1 Şubat 2010 yılında Corinthians

1 Nisan 2010 yılında Villa Rio

1 Mayıs 2010 yılında ASA

1 Kasım 2010 yılında Villa Rio

1 Ocak 2011 yılında Al-Shabab

8 Ağu 2013 yılında Al-Ahli (UAE)

20 Temmuz 2016 yılında Ceará SC

20 Ekim 2016 yılında Ittihad Kalba

1 Temmuz 2017 yılında Dibba Fujairah

26 Aralık 2017 yılında Kulüpsüz

11 Eylül 2018 yılında Caucaia-CE

15 Ocak 2019 yılında ASA

1 Nisan 2019 yılında Caucaia-CE

12 Aralık 2019 yılında Guarany-CE

10 Temmuz 2020 yılında Salgueiro

11 Ocak 2021 yılında Caucaia-CE

25 Mart 2021 yılında Salgueiro

23 Nisan 2021 yılında Sampaio Corrêa

19 Ocak 2022 yılında Tombense

1 Ocak 2023 yılında Ferroviário-CE

Ciel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ciel şuan Ferroviário Atlético Clube (CE) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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