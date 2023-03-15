Çiftçiye tohum desteği! İnönü’de 130 çiftçiye yüzde 50 hibeli nohut veriliyor

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Alpu İlçesi'nde 130 işçiye yüzde 50 hibe ile nohut tohum desteği sağlandı.

YILLIK BAZDA 3 BİN 650 TON NOHUT ÜRETİMİ GERÇEKLEŞİYOR

Proje ile öncelikli olarak ekim programında olmayan ve nadasa ayrılan alanların değerlendirilerek 650 dekarlık tarım arazisinin üretime kazandırılması ve tarım arazilerinin daha etkin kullanılması amacıyla İnönü İlçesinde kuru şartlarda nohut üretimi yapan 130 çiftçiye 6 bin 500 kilogram tohum desteği sağlandı. İnönü İlçesinde halihazırda kuru tarım kapsamında 701 da alanda nohut üretimi yapılmakta olup, yıllık bazda 3 bin 650 ton nohut üretimi gerçekleşiyor.

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Yapılan projelerle ilgili yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü sorumluluğunda yürütülen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE)" Projesi kapsamında 2023 yılında Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce uygulanan İl Müdürlüğü proje ekibi koordinatörlüğünde İlçe Müdürlükleri ile beraber çiftçilerin talepleri doğrultusunda hazırlanıp Bakanlığa sunulması sonucunda, yapılan değerlendirmede Eskişehir'de ilkbahar döneminde uygulanmak üzere 3 proje desteklenmeye hak kazandı. Bu kapsamda yer alan projelerden olan Eskişehir'de "Nohut Üretiminin Arttırılması Projesi" ile Alpu, İnönü, Han, Günyüzü, Seyitgazi, Sivrihisar, Odunpazarı, Tepebaşı, Çifteler ve Mahmudiye ilçelerinde proje ekibince belirlenen şartları taşıyan 451 çiftçiye 58 bin 800 kilogram nohut tohumu desteği verilecek. Yüzde 50'si Tarım ve Orman Bakanlığı, yüzde 50'si çiftçi katkısı ile temin edilen 2 milyon lira bütçe ile öncelikli olarak ekim programında olmayan ve nadasa ayrılan 5 bin 880 dekarlık tarım arazisi kuraklığa dayanıklı "Azkan" çeşidi nohut ekilerek üretime kazandırılacaktır. "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE)" Projesi ile 2021 yılında Alpu, 2022 yılında Mahmudiye İlçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce denenerek başarılı sonuçlar alındıktan sonra çiftçiler tarafından benimsenen ve yoğun talep gören; Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde geliştirilen; kuraklığa dayanıklı, yerli ve milli nohut çeşidi olan "Azkan" çeşidi nohut tohumluklarının kullanımının Eskişehir İlinde yaygınlaştırılması çalışmalarına devam edilecektir."