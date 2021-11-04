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Cife ne demek, TDK'ya göre Cife kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Cife kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Cife ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Cife nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Cife kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Cife ne demek, TDK'ya göre Cife kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Cife ne demek? Cife TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi cife kelimesi. Peki cife ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre cife nedir, cife kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

CİFE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Cife kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Cife kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre cife kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Leş
- İğrenç

CİFE CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Sonunda öldü, bu cife dünyadan kurtuldu.

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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