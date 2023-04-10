Çiflik bank davasının ’Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın’ın sağ kolu Anadolu adliyesinde

Çiftlik Bank davasının bir numaralı sanığı "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki sağ kolu olarak bilinen ve kırmızı bültenle aranan Osman Naim Kaya Türkiye'ye iadesinin kabul edilmesinin ardından emniyetteki işlemlerinin tamamlanması sonucu soruşturmanın yürütüldüğü Anadolu Adalet...

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Çiflik bank davasının ’Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın’ın sağ kolu Anadolu adliyesinde

Çiftlik Bank davasının bir numaralı sanığı "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki sağ kolu olduğu belirtilen ve Türkiye'ye iade edilen Osman Naim Kaya, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

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MEHMET AYDIN'LA SOSYAL MEDYADAN TANIŞIP, KENDİSİNE VE AİLESİNE DANIŞMANLIK YAPTIĞINI İFADE ETTİ

Çiftlik Bank davasının bir numaralı sanığı "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki sağ kolu olarak bilinen ve kırmızı bültenle aranan Osman Naim Kaya Türkiye'ye iadesinin kabul edilmesinin ardından Brezilya'dan havalanan tarifeli uçakla Cumartesi günü İstanbul'a getirilmişti. Buradan emniyete götürülen Kaya'nın ifadesi alındı. İfadesinde Mehmet Aydın'la sosyal medya üzerinden tanıştığını, Uruguay'a gelen Mehmet Aydın ve ailesine danışmanlık yaptığını, komisyon adı altında Mehmet Aydın'dan yaklaşık 537 bin dolar para aldığını söylediği öğrenilen Kaya'nın suçlamaları kabul etmediği bilgisine ulaşılmıştı. Emniyetteki işlemleri biten Kaya, soruşturmanın yürütüldüğü Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

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KAYNAK: İHA

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