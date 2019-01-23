Çift başlı doğan kuzu 15 dakika sonra öldü

IĞDIR'ın Karakoyunlu ilçesinde çift başlı olarak dünyaya gelen kuzu, 15 dakika yaşayabildi.

Karakoyunlu ilçesinde Fazlı Polat'a (70) ait ait besi çiftliğinde koyunlardan birisi çift başlı kuzu dünyaya getirdi. Tek vücutta iki başlı olarak doğan kuzu çiftlik sahibini ve komşularını şaşırttı. Çift başlı kuzu, yaklaşık 15 dakika sonra öldü. Yıllardır küçükbaş hayvan besiciliği yaptığını belirten Fazlı Polat, ilk defa çift başlı kuzu gördüğünü söyledi. Komşusunun kuzularına yardımcı olmak için besi çiftliğine gittiğini söyleyen Hüyesin Taşbağ da "Bu dönemler koyunların doğum mevsimi. Ben de komşuma yardımcı oluyordum. Tek vücutta iki başlı kuzu görmek bizi şaşırttı. Yaklaşık 15 dakika hayatta kalan kuzu daha sonra öldü" dedi.

FOTOĞRAFLI

DHA