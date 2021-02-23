Çift başlı doğan oğlak görenleri hayrete düşürdü!

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde doğum yapan bir keçi, dört gözü ve üç kulağı olan çift başlı bir oğlak doğurdu. 20 senelik hayvancılıkla uğraşan sahibi Şahin Er, böyle bir durumla ilk kez karşılaşırken oğlak bir süre yaşama tutunduktan sonra hayatını kaybetti. Sahibi ise o anları kameralara böyle anlattı.