Çift başlı, kan emici bu canlı ilk kez görüntülendi! Yılan desen değil, sülük desen hiç değil! Vücudu "Kıyamet alameti" dedirtti! Kuzey Amerika' yaşayan bir adam, kendisini denizden karaya kadar kovalayan kan emici uzaylı benzeri bir deniz canlısının saldırısına uğradığını iddia etti. Görüntüsüyle hayrete düşüren bu canlı, "Kıyamet alameti" yorumlarını beraberinde getirdi.

1 7 Kuzey Amerika'da yaşayan bir adam, avını deşmek için dilini kullandığı bilinen ve böylelikle kan emen "yabancı" bir deniz canlısı tarafından saldırıya uğradığını iddia etti.