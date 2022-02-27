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Çift Cinsellik ne demek, TDK'ya göre Çift Cinsellik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Çift Cinsellik kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Çift Cinsellik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Çift Cinsellik nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Çift Cinsellik kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Çift Cinsellik ne demek, TDK'ya göre Çift Cinsellik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Çift cinsellik ne demek? Çift cinsellik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi çift cinsellik kelimesi. Peki çift cinsellik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre çift cinsellik nedir, çift cinsellik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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ÇİFT CİNSELLİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Çift cinsellik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre çift cinsellik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kişinin beyninde bir dişi bir de erkek gizil gücün bulunması durumu

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

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