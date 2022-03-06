Çift doz aşıda görülen semptomların nedeni buymuş! Aşının yan etkileri ile etkinliği arasındaki ilişki açığa çıktı!​​​​​​​​​​​​​​

Koronavirüs salgınına yönelik bir çok ülkede normalleşme sürecine doğru adımlar atılmışken, Japon bilim insanları aşı konusunda yanıtı bilinmeyen bir soruya daha aydınlattı.

AŞININ YAN ETKİLERİ İLE ETKİNLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ AÇIĞA ÇIKTI

Aşılamanın ardından görülen yan etkiler ve aşının etkinliği arasındaki ilişkiyi inceleyen Kyuşu Üniversite Hastanesi ve Fukuoka Şehir Hastanesi'nden uzmanlar, 2. doz Pfizer-BioNTech Kovid-19 aşısı yaptıran 335 sağlık çalışanının antikor düzeylerini ölçtü.

YÜKSEK ATEŞ GÖRÜLDÜ

Yapılan çalışmanın soncunda, aşılamanın ardından yüksek ateş belirtisi gösteren kişilerde, antikor oluşumunun daha yüksek olduğu sonucunu bulan ekip, 38 derece veya daha yüksek ateşi olan kişilerde antikor seviyesinin 37 derecenin altında ateş belirtisi gösteren kişilere göre ortalama 1.8 kat daha fazla olduğunu gözlemledi.

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