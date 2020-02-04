Çift kol nakilli Yusuf'un duyu eğitimleri başladı

AKDENİZ Üniversitesi Hastanesi'nde çift kol nakli yapılan Yusuf Oğuz Şimşek'in (26), yeni kollarıyla fizik tedavi süreci devam ediyor. Fizyoterapist Kadriye Tombak, Şimşek'in günlük yaşamına dönebilmesi için duyu eğitimine ve egzersizlere başladıklarını söyledi.

Antalya'da, 4,5 yıl önce güneş enerji panel montajı yaparken, elektrik akımına kapılması sonucu kollarını kaybeden, 26 Kasım'da Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ile eşi Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın, ekibiyle çift kol nakli yaptığı Yusuf Oğuz Şimşek'in, fizyoterapistler eşliğindeki tedavisi sürüyor. Prof. Dr. Özlenen Özkan, Şimşek'in sağlık durumunun çok iyi olduğunu, cerrahi işlemin ardından programlanan takvim kapsamında tedavinin devam ettiğini söyledi.

DOLAŞIM İYİ, TIRNAKLARI UZUYOR

Uzman fizyoterapist Kadriye Tombak, Yusuf Oğuz Şimşek'in fizik tedavisine cerrahiden sonra 10'uncu gün itibarıyla başladıklarını söyledi. Tombak, Yusuf'un sağlık durumunun iyi olduğunu, fizik tedavisinin başarıyla devam ettiğini belirterek, "Her gün düzenli olarak egzersizlerimizi yapıyoruz. Başlangıçta sadece ödemine ve pozisyonlamasına dikkat ederken şimdi artık duyu eğitimlerine başladık. Hareketlerini daha rahat yapabilmesi ve günlük yaşamına dönebilmesi için egzersizlerini düzenli uyguluyoruz" dedi.

AÜ Hastanesi Fizik Tedavi Merkezi'nde kendilerinin, evde ise ailesinin yardımıyla Şimşek'in egzersiz ve masajlarını yaptığını anlatan Tombak, "Bandajlamalarını yapıyoruz. Bu süreçte dolaşımı gayet iyi, tırnak uzaması başladı. Cilt dokusu kendisini iyice toparlamaya başladı. Dolayısıyla yaklaşık 2,5 aylık tedavi sürecimiz başarıyla ilerliyor. Şu ana kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadık" diye konuştu.

Yusuf Oğuz Şimşek'in, cerrahi sonrası beklenen ödeminin azaldığını da aktaran uzman fizyoterapist Kadriye Tombak, "Dirsek eklemindeki hareketleri oldukça iyi ilerliyor. Minimal de olsa diğer dokularda da iyileşme belirtileri kendini göstermeye başladı. Süreç içinde de fonksiyonel olarak hayatını devam ettirebilmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

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Kaynak: DHA