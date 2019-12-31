Çift kol nakli ile kendini yaşama bağlayan profesöre doğum günü sürprizi yaptı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde yaşayan Cihan Topal (37), 9 yıl önce Türkiye'de ilk kez, kendisine çift kol nakli yapıp, yaşama yeniden tutunmasını sağlayan Prof. Dr. Ömer Özkan'ı (48) WhatsApp üzerinden görüntülü arayarak, sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Topal, 31 Aralık'ta doğan Özkan için, üzerinde "Doğum günün kutlu olsun Ömer Hocam" yazılı pastayı, doktorun adını verdiği oğlu Ömer Özkan Topal'a (5) üfletti.

Umurlu Mahallesi'nde çiftçilik yapan evli ve 2 çocuk babası Cihan Topal, 2008'de silaj makinesine kaptırdığı iki kolunu dirsek altından kaybetti. Kol nakli olmak için Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne başvuran Cihan Topal'a, kazadan 2 yıl sonra şans güldü. Muğla'nın Milas ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Fatih Demirel'in (23) iki kolu, 25 Eylül 2010'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 7 saat süren ameliyatla, Topal'a nakledildi.

Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibinin nakil yaptığı Topal, Türkiye'de ilk çift kol nakli yapılan hasta olarak tıp tarihine geçti. Cihan Topal, oğluna da doktoru Ömer Özkan'ın adı ve soyadını isim olarak verdi.

Topal, yaşamını normal insanlar gibi sürdürüp koyunlarının bakımını yapıyor, bahçesinden odun getirip, baltayla kırabiliyor, otomobil, traktör, motosiklet kullanabiliyor, tarlasını tırpanla biçebiliyor.

İSMİNİ VERDİĞİ OĞLUYLA DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ YAPTI

Cihan Topal, 31 Aralık doğumlu Prof. Dr. Ömer Özkan'a sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Özkan için doğum pastası yaptırıp, üzerine "Doğum günün kutlu olsun Ömer Hocam" yazdıran Topal, ardından Antalya'daki Prof. Dr. Özkan'ı WhatsApp üzerinden görüntülü arayıp doğum gününü kutladı. Ardından da kendisine kol nakli yapıp yeniden hayata bağlanmasını sağlayan doktorunun ismini verdiği oğlu Ömer Özkan Topal'dan pastadaki mumlara üfleyip, söndürmesini istedi. Topal, pastayı da oğluyla birlikte kesti. Topal, o anları da doktoruna WhatsApp üzerinden görüntülü olarak canlı olarak izletti.

İlk defa kendisine böyle bir doğum günü sürprizi yapıldığını belirten Prof. Dr. Ömer Özkan ise, "Cihan Topal, çok ince biridir. Kendisine böyle bir sürpriz yaptığı için teşekkür ediyorum" dedi.

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Kaynak: DHA